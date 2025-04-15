“Міс Всесвіт Україна” показала свою відпустку в Африці

Міс Україна Всесвіт 2021″ Анна Неплях проводить відпустку в Танзанії, Африка. У своєму Instagram модель опублікувала яскраві кадри на тлі мальовничих краєвидів. Пише Gazeta.ua

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Перед камерою постала в ультракоротких шортах з принтом і топі в тон.

Образ доповнила сонцезахисними окулярами та маленькою сумкою.

“Акліматизація рівень Африка”, – коротко описала свій відпочинок жінка.

Додала, що збирається підкорити Кіліманджаро.

Нагадаємо Міс “Всесвіт Україна-2021” Анна Неплях показала свій відпочинок на французькому курорті