“Міс Всесвіт Україна” показала свою відпустку в Африці

Міс Україна Всесвіт 2021″ Анна Неплях проводить відпустку в Танзанії, Африка. У своєму Instagram модель опублікувала яскраві кадри на тлі мальовничих краєвидів. Пише Gazeta.ua
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Перед камерою постала в ультракоротких шортах з принтом і топі в тон.
Образ доповнила сонцезахисними окулярами та маленькою сумкою.
“Акліматизація рівень Африка”, – коротко описала свій відпочинок жінка.
Додала, що збирається підкорити Кіліманджаро.
Нагадаємо Міс “Всесвіт Україна-2021” Анна Неплях показала свій відпочинок на французькому курорті