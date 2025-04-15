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“Міс Всесвіт Україна” показала свою відпустку в Африці
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Міс Всесвіт Україна” показала свою відпустку в Африці

Автор: Орися Корчун
15/04/2025 16:30
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Міс Україна Всесвіт 2021″ Анна Неплях проводить відпустку в Танзанії, Африка. У своєму Instagram модель опублікувала яскраві кадри на тлі мальовничих краєвидів. Пише Gazeta.ua

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Перед камерою постала в ультракоротких шортах з принтом і топі в тон.

Образ доповнила сонцезахисними окулярами та маленькою сумкою.

“Акліматизація рівень Африка”, – коротко описала свій відпочинок жінка.

Додала, що збирається підкорити Кіліманджаро.

Жінка в сонцезахисних окулярах на тлі природи
Жінка на терасі влітку, тропічна рослинність
Жінка на терасі з зеленими рослинами навколо.
Гора Кіліманджаро на світанку, Африка
Жінка з косичками біля басейну вечірнім часом.

Нагадаємо Міс “Всесвіт Україна-2021” Анна Неплях показала свій відпочинок на французькому курорті