ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг косівчанин Роман Пасічний
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг косівчанин Роман Пасічний

Автор: Олег Мамчур
15/04/2025 16:11
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець Роман Пасічний з Косова.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомляють у Косівській РДА, інформує Правда.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Романа Пасічного із м. Косів Косівської територіальної громади. Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 16 квітня 2025 року, о 15 год. на майдані Незалежності м. Косова. Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками”, – йдеться у повідомленні.

Військовий у камуфляжі з автоматом на природі.