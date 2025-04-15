На війні поліг косівчанин Роман Пасічний

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець Роман Пасічний з Косова.

Про це повідомляють у Косівській РДА, інформує Правда.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Романа Пасічного із м. Косів Косівської територіальної громади. Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 16 квітня 2025 року, о 15 год. на майдані Незалежності м. Косова. Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками”, – йдеться у повідомленні.