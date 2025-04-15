У Франківську через шахраїв-забудовників люди вже 18 років борються за власні квартири. ФОТО

В Івано-Франківську вже понад десять років триває судова боротьба за добудову житла на вулиці Мулика, 33 неподалік залізничного вокзалу – мешканці просять зняти арешт з об’єкта, аби завершити будівництво самостійно.

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Це історія обману, незавершеного будівництва та багаторічних судових процесів, що затяглись на майже два десятиліття, пишуть Версії.

Ошукані інвестори житлового будинку в районі залізничного вокзалу по колишній вулиці Гаркуші, 33 (сьогодні це вулиця Михайла Мулика) в Івано-Франківську продовжують боротися за свої квартири вже майже два десятиліття.

Кооператив, створений постраждалими громадянами, який отримав земельну ділянку в оренду для завершення будівництва, досі не може розпочати роботи через накладений судом арешт на об’єкт незавершеного будівництва.

Гаркуші,33: дванадцять родин залишились без квартир

Історія цього довгобуду розпочалася ще у 2007 році, коли дванадцять інвесторів внесли повну вартість за свої майбутні квартири. За словами одного з постраждалих, Валерія Іваненка, інвестори сплатили значні суми – від 50 до 100 тисяч доларів залежно від кількості кімнат у квартирі.

«Я за двокімнатну квартиру тоді заплатив 50 тисяч доларів, продавши свою власну двокімнатну квартиру. А моя сусідка за трикімнатну віддала 100 тисяч. Це були величезні кошти навіть на той час», – розповідає Валерій Іваненко.

Вже понад 15 років він з дружиною змушений орендувати житло.

Замовником будівництва виступила приватна підприємниця Ілона Фолюшевська, яка орендувала земельну ділянку площею 0,0400 га за вказаною адресою. Згідно з домовленостями, інвестори мали отримати свої квартири ще в 2009-2010 роках, проте цього не сталося. Будівництво зупинилося після зведення лише першого цокольного поверху.

Коли стало зрозуміло, що забудовник не виконує своїх зобов’язань, інвестори звернулися до правоохоронних органів. У 2011 році була порушена кримінальна справа за статтею 190 частина 4 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.

Майнові права визнані, але об’єкт – під арештом

Будівельно-технічні експертизи, проведені в рамках кримінального провадження, встановили, що з коштів, отриманих від інвесторів, на будівництво було витрачено не всі: близько мільйона гривень було привласнено підозрюваними у шахрайстві.

«Дві будівельно-судові експертизи, київська та львівська державні, описали і це визначили, тому була порушена кримінальна справа за статтею 190, Шахрайство, частина 4 – шахрайство групи осіб в особливо великих розмірах. Де підозрюваним у шахрайстві загрожує від 5 до 12 років покарання”, – пояснює Валерій Іваненко.

Однак, незважаючи на відкрите кримінальне провадження, судові засідання постійно переносяться, зокрема і через неявку обвинувачених або їхніх адвокатів. За словами потерпілих, підозрювані Єгор Білогорський та Ілона Фолюшевська постійно знаходять причини для перенесення судових засідань – то надають довідки про хворобу, то про перебування в лікарні, то про травму, а то і просто «забувають» прийти на судове засідання.

«Є двоє підозрюваних у шахрайстві, у них троє адвокатів – це п’ятеро осіб, і колегія суддів – троє суддів. Разом це восьмеро осіб. Вони систематично або по черзі ходять у відпустки, хворіють, перебувають у відрядженнях і, як правило, у призначені дні судових засідань розгляд справи по суті переноситься на місяці. Ці підозрювані у шахрайстві постійно надають довідки про хворобу, та навіть про стаціонарне перебування в лікарні – то про ковід, то травму ноги, то ГРЗ та навіть про нервові розлади. Ми приходимо на суд, а він відкладений, перенесений. Більшість потерпілих пенсійного віку, важко добираються з віддалених районів області, одна з потерпілих померла, так і не дочекавшись омріяного житла, за яке все сплачено. Кожного разу засідання переносять на 1-1,5 місяці, і так всі ці роки з 2013-го. Ми не можемо домогтися нічого», – бідкається Валерій Іваненко.

Новий забудовник готовий завершити будівництво

У 2013 році ошукані шахраями власники непобудованих квартир створили обслуговуючий кооператив «Квартал-Гаркуші №33», щоб самостійно завершити будівництво. Попри те, що Ілона Фолюшевська регулярно продовжувала оренду земельної ділянки (хоча згодом перестала сплачувати орендну плату), жодних будівельних робіт не проводилося. Лише в липні 2015 року Івано-Франківська міська рада відмовила їй у продовженні терміну оренди.

Інвестори звернулися до суду з вимогою визнання майнових прав на частину об’єкта незавершеного будівництва, і 23 квітня 2015 року Івано-Франківський міський суд задовольнив їхні позовні вимоги. Фолюшевська оскаржувала це рішення в апеляційному та Вищому спеціалізованому судах, проте безуспішно.

На підставі цих судових рішень, у жовтні 2016 року обслуговуючий кооператив «Квартал-Гаркуші №33» отримав у оренду земельну ділянку на 5 років для завершення будівництва. Однак, незважаючи на підтримку міської влади, інвестори й досі не можуть розпочати будівельні роботи через накладений арешт на об’єкт незавершеного будівництва.

«Ми створили з постраждалих кооператив. Звернулися до міської ради з проханням: дайте нам цю земельну ділянку в оренду і ми вже самі добудуємо. Мер міста і міська рада пішли нам, потерпілим, назустріч і своїм рішенням надали земельну ділянку в оренду. Але є накладений арешт на цей об’єкт незавершеного будівництва. Наші майнові права визнав Вищий спеціалізований суд в Києві, а наш міський суд не хоче зняти арешт з цього фундаменту з цоколем, який постійно руйнується. Про це свідчать результати двох додаткових державних експертиз технічного стану об’єкта, проведених на замовлення потерпілих. Потерпілі подали клопотання до суду про зняття арешту з цього об’єкту або передачі його на відповідальне зберігання членам створеного кооперативу з можливістю добудови власними силами, оскільки відпала потреба в його арешті. Але суд навіть не розглядає клопотання, подане згідно законодавства, з представленими аргументами, згідно яких це рішення можливо прийняти до завершення справи згідно ст.174 КПК. Це дало б змогу давно добудувати цей об’єкт. А обласна прокуратура та її представник, який мав би активно захищати справедливість і права потерпілих в суді, зайняли позицію лише спостерігачів» – скаржиться Валерій Іваненко.

Ошукані франківці надсилали скарги голові Івано-Франківського апеляційного суду, обласному прокурору і в Офіс генерального прокурора, приходили на сесії міської ради та писали листа президенту Володимиру Зеленському – але остаточне рішення по справі досі не ухвалене.

«Розгляд справи постійно переноситься, затягується з єдиною метою – її закриття за завершенням терміну давності, а відповідно і об’єкт й надалі перебуває під арештом та руйнується під відкритим небом вже 16 років, а потерпілі, без квартир», – додає Валерій Іваненко.

Кооператив уже знайшов забудовника, готового добудувати об’єкт незавершеного будівництва, але розпочати роботи неможливо через накладений арешт. За попередніми домовленостями, забудовник зобов’язується добудувати 12 квартир для членів кооперативу, а решту приміщень зможе реалізувати самостійно як компенсацію за виконані роботи.

«Забудовник є, готовий забудувати. Він каже, як тільки суд зніме арешт, він тоді заключить угоду з потерпілими та розпочне добудову. Він обіцяє нам побудувати наші квартири, всі 12, та не брати додаткові кошти», – пояснює Валерій Іваненко.

Згідно з проєктом, будинок має бути 10-поверховим, з одним під’їздом та ліфтом. На кожному поверсі планується розташувати по три квартири. Загалом у будинку буде близько 30 квартир, включаючи 12 квартир для постраждалих інвесторів.

«У всіх постраждалих, які десятки років ходять за справедливим вироком до суду, і на кожному засіданні якого лунає звернення до слуг народу «ваша честь», особливо коли 25-й раз переноситься чергове засідання з підстав, запланованих заздалегідь підозрюваними у шахрайстві та їх адвокатами, виникає бажання закричати на увесь світ: «Де, ваша честь, вся наша судова система України з її слугами народу? Де чесне правосуддя? Де новий КПК, який захистить громадян від шахраїв, а не цей, який створили Януковичі, Пшонки, Портнови та інші стратегічні шахраї – для себе і шахраїв інших?» А у відповідь тиша і ехо. А шахраї, як завжди «голі і босі», бо все майно переоформлено на родичів або підставних осіб. Але відразу після зупинки будівництва на Гаркуші у 2009 році та сама будівельна компанія переїхала на новий об’єкт будувати маєток біля озера одному з підозрюваних за вкрадені у нас кошти, звісно на підставну особу. А він такий хворий, що відвідує спортклуб і пересувається на коштовному авто, а відшкодувати призначені судом кошти виконавча служба жодної гривні не в змозі, бо все майно на підставних осіб. Ось таке у нас правосуддя і така у них «честь». І цікаво, про який стан правосуддя в області звітує кожного року обласний прокурор на сесії обласної ради?», – резюмує Валерій Іваненко.

Історія будинку на Гаркуші, 33 залишається відкритою вже понад 17 років. Для постраждалих інвесторів вона стала багаторічною боротьбою не лише за квадратні метри, а й за справедливість, правосуддя та людську гідність.