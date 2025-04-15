У Франківську нетверезий та без документів 38-річний водій Peugeot спричинив ДТП

Учора патрульні отримали повідомлення з приводу ДТП по вулиці Вовчинецькій. На водія, який у стані сп’яніння та без прав спричинив аварію, склали три адмінматеріали.

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Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Опрацьовуючи виклик, патрульні встановили, 38-річний водій автомобіля Peugeot не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Renault. Спілкуючись з водієм Peugeot, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Водій пройти освідування відмовився. Окрім того, керманич не мав страхового полісу”, – йдеться у дописі правоохоронців.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе.