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Яких груп крові бракує на Івано-Франківщині
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Яких груп крові бракує на Івано-Франківщині

Автор: Олег Мамчур
14/05/2025 18:21
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На Івано-Франківщині бракує донорської крові II групи.

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Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті. 

«У всіх новинах говорять про перемир’я, та ми достатньо добре знаємо росіян, аби готуватися до нового підступного удару. Підтримуйте армію, не ігноруйте повітряні тривоги і здавайте кров — стабільний її запас може врятувати сотні життів у випадку обстрілів. І навіть якщо ми дійсно можемо розраховувати на тимчасове припинення вогню, є тисячі пацієнтів, чий стан не залежить від війни: дорослі та діти з онкозахворюваннями, породіллі, жертви нещасних випадків та багато інших», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».   

Цього тижня потрібні донори крові таких груп: 

  • Вінниця: 2+/-, 3-, 4+/- 
  • Дніпро: 1-, 2+ 
  • Запоріжжя: 1-, 2+, 4- 
  • Івано-Франківськ: 2- 
  • Краматорськ: всі групи крові 
  • Кропивницький: всі групи крові 
  • Львів: 1- 
  • Миколаїв: 3+/-, 4+/- 
  • Одеса: 3+/-, 4- 
  • Полтава: 1-, 4- 
  • Рівне: 1-, 3- 
  • Тернопіль: 2+/-, 3-, 4- 
  • Ужгород: 2-, 3+/-, 4- 
  • Харків: 2-, 3- 
  • Хмельницький: 1+, 2+/-, 3+ 
  • Черкаси: 1-, 3+, 4+ 
  • Чернівці: 2-, 4- 

Як визначаються потреби у крові? 

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan. 

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу.  З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні. 

Як здати кров? 

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.  

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації. 

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів. 

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе! 