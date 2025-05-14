У Франківську презентували поетичну драму “Ти все зрозумієш колись”

У Хартія-Хабі Франківська відбулася прем’єра короткометражного фільму під назвою “Ти все зрозумієш колись”.

Режисери фільму – Родіон Волков і Ольга Комановська, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Ця стрічка – поетична драма, що розповідає про звільнення Херсону і розкриває долю сучасної української сім’ї. У розлуці подружжя намагається зберегти тепло родини, спілкуючись між франківською кухнею і херсонським окопом, поки одна ніч не перетворює пам’ять на єдину нитку, що тримає їх світ. “У основу сюжету лягла реальна історія наших друзів, акторів з Херсона, які дуже важко виїжджали звідти. Зараз вони переживають події, які можна побачити в фільмі, тобто він – на фронті, а вона його чекає.

Ми дуже сподіваємося, що у них все закінчиться краще, ніж у нашому фільмі. Для зйомок фільму ми запросили акторів франківського драмтеатру, також актрису, авторку блогу української поезії “Гуцулка Ксеня” Оксану Стринадюк та хлопців із ВО “Тризуб” ім. С. Бандери”, – розповідає режисер Родіон Волков.

Фільм можна буде побачити на платформі Ютуб, зараз триває фестивальний прокат в Латинській Америці, США і північній Європі. Команда працювала над фільмом три роки. Під час зйомок виникла дійсно містична історія. Деякі сцени мали знімати в Одесі, але за два дні до виїзду Родіон раптово все відмінив. А далі був найпотужніший обстріл Одеси від початку війни в тому районі, де мала перебувати знімальна група. Натомість команда вирішила поїхати в гори і відзняти сцену там.

Фільм “Ти все зрозумієш колись” – друга частина кіноальманаху “Ми були одне одному домом”, комеморативного мистецького проєкту, присвяченого вшануванню пам’яті жертв війни та подвигу українського народу. Головні ролі фільму виконали Оксана Стринадюк та Ігор Захарчук. Стрічку покажуть у провідних навчальних та громадських закладах Івано-Франківська.