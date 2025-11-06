На Прикарпатті у смертельній ДТП загинула водійка Mercedes

Сьогодні, 6 листопада, близько 6:10 ранку у селі Ценява Коломийського району сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, 56-річна жителька Коломиї, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 180E, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги, з’їхала у кювет і авто перекинулося.

Внаслідок аварії жінка отримала травми, несумісні з життям, — вона загинула на місці події.

Поліція встановлює всі обставини трагедії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Правоохоронці вкотре наголошують водіям: дотримуйтеся Правил дорожнього руху, обирайте безпечну швидкість і враховуйте погодні умови та стан дороги, щоб уникнути непоправних наслідків.