ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті у смертельній ДТП загинула водійка Mercedes

Автор: Олег Мамчур
Поліція оглядає місце ДТП з чорним автомобілем
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 6 листопада, близько 6:10 ранку у селі Ценява Коломийського району сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, 56-річна жителька Коломиї, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 180E, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги, з’їхала у кювет і авто перекинулося.

Внаслідок аварії жінка отримала травми, несумісні з життям, — вона загинула на місці події.

Поліція встановлює всі обставини трагедії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Правоохоронці вкотре наголошують водіям: дотримуйтеся Правил дорожнього руху, обирайте безпечну швидкість і враховуйте погодні умови та стан дороги, щоб уникнути непоправних наслідків.

Джерело(а) інформації

mi100.info
mi100.info
mi100.info
mi100.info

СХОЖІ НОВИНИ