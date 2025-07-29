На Прикарпатті уже зібрано 83,7 тисяч тонн збіжжя

На сьогодні зернових та зернобобових культур обмолочено на площі 14,7 тис. га, зібрано 83,7 тис. тонн збіжжя, середня врожайність — 56,9 центнера з гектара.

Про це повідомляють у пресслужбі голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

Зокрема:

озимої пшениці зібрано 1300 тонн із 300 га;

озимого ячменю — зі 14,3 тис. га намолочено 82,2 тис. тонн

гороху — 200 тонн із 100 га

Також аграрії Прикарпаття приступили до обмолоту технічної культури — озимого ріпаку. Його вже зібрали 6,5 тис. тонн з площі 2,5 тис. га, тож врожайність становить 26 центнерів з гектара.