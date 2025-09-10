На Прикарпатті в цьому році стан аварійності на дорогах зменшився на 2%

Під час сьогоднішньої наради голови облдержадміністрації – начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук з головами РВА, головами територіальних громад, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади розглядали питання про стан аварійності на дорогах в області.

Про це інформує Правда.іф.

За словами начальника головного управління Національної поліції в області Сергія Безпалька, стан аварійності на дорогах Івано-Франківської області зменшився на 2%. Основна причина ДТП — через водіїв в нетверезому стані.

Також відмічають збільшений потік транспортних засобів через Прикарпаття. Причини цього: через курортний сезон, ріст кількості внутрішньо переміщених осіб і міграцію транспортних засобів через Івано-Франківську область. Також великий відсоток складають ДТП за участі неповнолітніх.

“Тривожна тенденція — все частіше підлітки стають водіями транспортних засобів. Підлітки – одна з найбільш вразливих категорій. І тут велику роль має відігравати батьківський вплив. Батьки мають заборонити підліткам сідати за кермо”, – каже Сергій Безпалько.

За словами голови ОВА Світлани Онищук, органам місцевого самоврядування треба розробляти власні правила їзди на скутерах і електросамокатах.

Як приклад чиновниця навела приклад Хмельницької територіальної громади.

“Мені страшно відкривати Фейсбук. Кожен день стаються якісь трагічні випадки за участю дітей. У час, коли стільки людей гине через воєнні дії, загибель дітей на дорозі сприймається особливо болісно”, – каже пані Світлана.

А начальник патрульної поліції Івано-Франківської Олег Костенко пояснює, що в області є велика проблема через керування дітьми транспортними засобами.