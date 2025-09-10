На Прикарпатті в цьому році стан аварійності на дорогах зменшився на 2%

Під час сьогоднішньої наради голови облдержадміністрації – начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук з головами РВА, головами територіальних громад, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади розглядали питання про стан аварійності на дорогах в області.
Про це інформує Правда.іф.
За словами начальника головного управління Національної поліції в області Сергія Безпалька, стан аварійності на дорогах Івано-Франківської області зменшився на 2%. Основна причина ДТП — через водіїв в нетверезому стані.
Також відмічають збільшений потік транспортних засобів через Прикарпаття. Причини цього: через курортний сезон, ріст кількості внутрішньо переміщених осіб і міграцію транспортних засобів через Івано-Франківську область. Також великий відсоток складають ДТП за участі неповнолітніх.
“Тривожна тенденція — все частіше підлітки стають водіями транспортних засобів. Підлітки – одна з найбільш вразливих категорій. І тут велику роль має відігравати батьківський вплив. Батьки мають заборонити підліткам сідати за кермо”, – каже Сергій Безпалько.
За словами голови ОВА Світлани Онищук, органам місцевого самоврядування треба розробляти власні правила їзди на скутерах і електросамокатах.
Як приклад чиновниця навела приклад Хмельницької територіальної громади.
“Мені страшно відкривати Фейсбук. Кожен день стаються якісь трагічні випадки за участю дітей. У час, коли стільки людей гине через воєнні дії, загибель дітей на дорозі сприймається особливо болісно”, – каже пані Світлана.
А начальник патрульної поліції Івано-Франківської Олег Костенко пояснює, що в області є велика проблема через керування дітьми транспортними засобами.
“Якщо неповнолітні беруть самокати напрокат, це батьки не можуть контролювати. Але ми фіксуємо величезну кількість випадків, коли батьки свідомо дають дитині транспортний засіб. Через поведінку батьків страждають діти. Саме батьки дають своїм дітям ключі від автомобілів, купують для дітей скутери. А діти потім гинуть”.