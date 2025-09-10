Світлана Онищук: “Під час тривоги усі укриття мають бути відкриті”

Під час сьогоднішньої наради голови облдержадміністрації – начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук з головами РВА, головами територіальних громад, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, йшлося про стан укриттів.
Про це інформує Правда.іф.
“Звертаю вашу увагу на укриття в школах, містах, селах. Головам громад наголошую – усі укриття мають бути відкриті під час повітряної тривоги. Контролюйте це, у вас багато працівників, ви можете контролювати все це. Зараз в державі складна ситуація. Захистити людей – наше пріоритетне питання”, – сказала Онищук.