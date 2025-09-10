ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Світлана Онищук: “Спрямовуйте кошти на Збройні Сили”
Світлана Онищук: “Спрямовуйте кошти на Збройні Сили”

Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 13:38
Сьогодні в Івано-Франківську відбулася нарада голови облдержадміністрації – начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук з головами РВА, головами територіальних громад, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Про це інформує Правда.іф.

“Сьогодні вночі Україна зазнала масової атаки. Прикарпаття не стало винятком. Дякувати Богу, всі живі і здорові, тому хочу подякувати силам ППО, всім працівникам правоохоронних органів. Вкотре хочу звернутися з великим проханням до голів територіальних громад: спрямовуйте кошти на Збройні Сили. Життя і здоров’я наших захисників і захисниць – найважливіше. Виділяйте кошти. Дякуючи воїнам, ми є і Україна вистоїть. Атак на наші області стає більше, тому ми маємо бути сильними”, – сказала Світлана Онищук.

