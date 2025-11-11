На Прикарпатті в шахрайську схему потрапила 20-річна місцева жителька

За словами заявниці, вона познайомилася з чоловіком на одному із сайтів знайомств.

У ході спілкування новий знайомий запропонував жінці інвестувати власні кошти у нібито криптовалютну

платформу для отримання прибутку.

Поступово, за порадами зловмисника, жінка самостійно збільшила кредитний ліміт на своєму банківському рахунку, після чого перерахувала кількома транзакціями на вказані ним рахунки 70 тисяч гривень, пише Поліція Івано-Франківської області.

Після отримання коштів аферист припинив спілкування та заблокував потерпілу, а обіцяного прибутку вона так і не отримала.

Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, прикарпатка звернулася за допомогою до поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття закликає громадян бути обачними. Не довіряйте інтернет-знайомствам, які обіцяють швидкий і легкий заробіток. Не вкладайте власні кошти у сумнівні онлайн-платформи. Не переказуйте гроші на невідомі рахунки.