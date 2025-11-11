У Франківську відкриють заклади «Реберня» та «Кооператива молока»

В Івано-Франківську холдинг емоцій !Fest відкриє «Реберню» та «Кооперативу молока».
Будівлю, на вулиці Шашкевича, 6, збережуть у вигляді, в якому її збудували, кажуть у !Fest, пише Віледж.
«Реберня»
«Реберня» площею 1200 квадратних метрів матиме 350 посадкових місць. Заклад відкриють у грудні 2025 року.
Інтерʼєр оздобили автентичними гуцульськими елементами, які колись прикрашали «Молочне кафе». Заклад зберіг усі деревʼяні різьблення та панелі. На стінах будуть картини сучасних митців.
До відкриття закладу зварять унікальне пиво спільно з пивоварнею «Правда». Це пиво можна буде скуштувати на розлив та у пляшці лише на цій локації мережі. Для дітей облаштують дитячий куточок.
«Кооператива молока»
У цьому ж приміщенні в грудні холдинг відкриє «Кооперативу молока». Заклад матиме площу 93 квадратних метри та 54 посадкових місця.
Основний мотив і декорації продовжать тематику першого закладу на вулиці Друкарській у Львові.Стіни прикрашатимуть пляшки з-під молока, алюмінієві елементи та постери.
Головним компонентом страв стануть фермерські продукти на основі молока. У меню – сніданки, перші й основні страви, молочні коктейлі, морозиво з фермерського молока та десерти.