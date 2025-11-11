“Сто Катрусь”: франківців кличуть на флешмоб

23 листопада, у неділю, в Івано-Франківську відбудеться благодійний флешмоб для збору коштів на ЗСУ, присвячений святу святої Катерини.

Організатори запрошують жінок та дівчат на ім’я Катерина, а також усіх охочих долучитися до дійства та до благодійної ініціативи, пише Правда з посиланням на ГО “Громадська ініціатива Галичини”.

Початок флешмобу 23 листопада о 14:00 на вулиці Лесі Українки.

Учасниці стануть у символічне коло, щоб загадати бажання про Перемогу України. Дрескод дійства — українська хустка. У програмі також благодійний концерт.

Під час заходу відбуватиметься збір коштів на придбання дронів для ЗСУ.

Організатор заходу – ГО «Громадська ініціатива Галичини», а ідея проєкту – Катерини Масник.