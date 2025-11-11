На Прикарпатті майор понад три роки покривав солдата, який не з’являвся на службу, але отримував зарплату та бойові

Івано-Франківський міський суд засудив майора Збройних Сил України за зловживання службовим становищем.

Він понад три роки покривав солдата, який не з’являвся на службу, але отримував зарплату та бойові. Військовий передавав всі гроші майору, пише Правда з посиланням на Галку.

Засуджений обіймав посаду начальника служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини. У березні 2022 року до його підрозділу зарахували солдата на посаду хіміка.

Однак солдат з перших днів служби не з’являвся у військовій частині. Він перебував поза її межами та проводив час на власний розсуд. При цьому офіційно рахувався на службі. Майор погоджував та підписував всю документацію для виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди.

Така ситуація тривала з 10 березня 2022 року по 29 квітня 2025 року. За цей період солдату безпідставно нарахували 1,4 млн грн.

Військовослужбовець щоразу після зняття грошей з картки передавав їх у повному обсязі майору. Таким чином офіцер незаконно збагачувався за рахунок держави.

Майор визнав свою вину та уклав угоду з прокуратурою. Він повністю відшкодував завдані збитки військовій частині. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, щиро кається, є учасником бойових дій та позитивно характеризується.

Суд призначив майору три роки позбавлення волі зі штрафом 17 тисяч гривень. Також заборонив обіймати керівні посади на три роки. Проте звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Військовослужбовця засудили за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою та службовим становищем, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам). За цю статтю передбачено покарання до десяти років позбавлення волі.