На Франківщині підприємець намагався незаконно переправити чоловіка за кордон

Жидачівський районний суд Львівської області визнав винним жителя Івано-Франківщини у спробі організувати незаконне переправлення чоловіка через державний кордон України в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у вироку суду від 4 листопада 2025 року, пише Фіртка.

За матеріалами справи, у квітні прикарпатець, який є підприємцем, надав своєму «клієнту» детальні інструкції щодо незаконного перетину кордону. Він запропонував перевезти чоловіка зі Львова до готелю в Івано-Франківську, порадив одягнути зручний одяг для перепливання річки та герметично запакувати документи.

У готелі чоловік мав чекати на невстановлених осіб, які мали його доставити до кордону, проте їхні особи так і не були встановлені.

Переправлення мало відбутися 1 травня. По «клієнта» на автовокзал у Львові заїхала автівка Mercedes-Benz GLE 350D. Дорогою до Івано-Франківська, у селі Нові Стрілища Бібрської громади, їх зупинили поліцейські та затримали.

Сам обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та добровільно перерахував сто тисяч гривень на потреби ЗСУ. Суд врахував ці обставини, а також наявність неповнолітніх дітей, відсутність попередніх судимостей та позитивну характеристику з місця проживання.

Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на чотири роки, але звільнив від його відбування з випробуванням і встановив іспитовий строк на два роки.

Обвинувачений має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Крім того, суд повернув обвинуваченому заставу у розмірі 242 240 гривень, внесену під час обрання запобіжного заходу.

Примітка: вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги, яку можна подати протягом 30 днів.