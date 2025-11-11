У Коломиї віддали шану загиблому воїну Миколі Варщуку

Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Микола Варщук сьогодні повернувся до рідного краю на щиті. У Коломиї скорботна процесія зустріла тіло Героя, після церемонії прощання траурна колона вирушила до П’ядицької громади.

Варщук Микола Васильович народився 9 жовтня 1986 року в селі Велика Камʼянка Пʼядицької громади, де й проживав. Долучився до лав ЗСУ 7 липня 2023 року. Захищав Україну в складі славетної 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Проходив службу на посаді стрільця-номера обслуги 2 мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону управління.

Солдат Микола Варщук героїчно загинув 5 листопада 2025 року під час бою в ході відсічі російських загарбників поблизу населеного пункту Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області. Йому назавжди 39…

У пам’яті рідних і знайомих він залишиться усміхненим і щирим хлопцем, добрим другом, мужнім, світлим і відданим своїй Батьківщині воїном, пише Інформатор.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Сьогодні, 11 листопада, Микола Варщук повернувся додому “на щиті”. Із Героєм прощалися у Коломиї. Згорьовані рідні, близькі, а також побратими, односельчани та представники влади зібралися біля пам’ятного знаку “Кожному поколінню своя війна”, щоб зустріти полеглого захисника та віддати шану.

Після церемонії прощання траурна колона попрямувала до рідного дому Героя у селі Велика Кам’янка.

Читання Псалтиря відбудеться сьогодні о 17:00 в будинку по вул. Українська, 15.

Чин похорону розпочнеться у середу, 12 листопада, о 10:00 за тією ж адресою.