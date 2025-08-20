На Прикарпатті відбудеться автопробіг пам’яті воїна Святослава Кондрата

21 серпня 2025 року громадська організація «Карпатська Січ» проведе автопробіг пам’яті воїна Святослава Кондрата, приурочений до 28-ї річниці від дня його народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Болехівську міську раду

Маршрут автопробігу:

Болехів (пам’ятник ОУН-УПА) – Гошів – Долина – Вигода – Долина – Тяпче – Підбережжя – Гузіїв – Болехів (кладовище на Руському Болехові, могила Святослава Кондрата).

Початок заходу: 21 серпня об 11:30 біля пам’ятника ОУН-УПА в м. Болехів (Співоче поле).