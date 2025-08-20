Українська співачка MamaRika натякнула на другу вагітність. Пише ТСН.

Такі плітки поширилися після виходу нової пісні артистки “Одне питання”, а також кліпу на неї. Зокрема, виконавиця представила атмосферне mood-відео, де показала їхню з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, романтику.

Тим часом користувачі звернули увагу на одну цікаву деталь. У пісні MamaRika є такі слова: “Спочатку ми удвох, а потім ми утрьох, а зараз вчотирьох молимось”. Фани одразу ж припустили, що таким чином співачка натякає на другу вагітність. Мовляв, слова “спочатку ми удвох” – це вони з чоловіком, а “ми утрьох” – це в них народився син, “зараз вчотирьох” – це майбутня дитина.

“Мене хвилює лиш одне питання”… MamaRika при надії?

“І спочатку ми удвох, а потім утрьох, а зараз вчотирьох молимось”… Я сподіваюся, що правильно прочитала між рядків вашу велику новину! Чекаємо на поповнення в родині!

Вітаю з майбутнім поповненням. Легкої вагітності!

Однак не всі вважають, що MamaRika вагітна. Деякі фани зазначили, що, ймовірно, артистка врахувала й їхнього песика Рокі. Користувачі пригадали, що раніше виконавиця називала чотирилапого членом сім’ї та своїм другим синочком. Тож, мовляв, “ми утрьох” – це MamaRika, Сергій Середа та їхній песик, а “вчотирьох” – це разом із сином Давідом.

