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Співачка MamaRika відгуляла 36-річчя в Єгипті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Співачка MamaRika відгуляла 36-річчя в Єгипті

Автор: Орися Корчун
15/04/2025 17:29
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Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) 13-го квітня відсвяткувала своє 36-річчя. Пише Табло ID.

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З нагоди свята виконавиця запостила танці з Єгипта і показала зворушливе привітання від чоловіка Сергія Середи.

“Birthday Mа. Вітання приймаються у коментах, а головне на банку. Всі кошти підуть на потреби бійців”, – привітала себе Середа.Середа на пляжі у Єгипті

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MamaRika у сукні з декольте

І попри все насолоджується життям

Чоловік привітав кохану спільними фото і теплими словами.

“Якось дуже давно один мій друг сказав слова, які я запамʼятав на все життя: “Іноді найкраще – це не завжди твоє, але якщо це твоє, то це завжди найкраще!”. І це дійсно правда, бо 10 років назад я зустрів свою людину, і вона стала моїм найкращим другом, найкращою дружиною і найкращою мамою для нашого сина! А сьогодні у цієї людини день народження. P.s. люблю тебе, для мене ти завжди була і будеш найкращим що ставалось у моєму житті”, – написав Сергій.

Спільне фото співачки і чоловіка

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