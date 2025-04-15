Співачка MamaRika відгуляла 36-річчя в Єгипті

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) 13-го квітня відсвяткувала своє 36-річчя. Пише Табло ID.

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З нагоди свята виконавиця запостила танці з Єгипта і показала зворушливе привітання від чоловіка Сергія Середи.

“Birthday Mа. Вітання приймаються у коментах, а головне на банку. Всі кошти підуть на потреби бійців”, – привітала себе Середа.

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І попри все насолоджується життям

Чоловік привітав кохану спільними фото і теплими словами.

“Якось дуже давно один мій друг сказав слова, які я запамʼятав на все життя: “Іноді найкраще – це не завжди твоє, але якщо це твоє, то це завжди найкраще!”. І це дійсно правда, бо 10 років назад я зустрів свою людину, і вона стала моїм найкращим другом, найкращою дружиною і найкращою мамою для нашого сина! А сьогодні у цієї людини день народження. P.s. люблю тебе, для мене ти завжди була і будеш найкращим що ставалось у моєму житті”, – написав Сергій.

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