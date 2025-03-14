MamaRika збільшила губи та похизувалася результатом

Співачка MamaRika, яка торік зробила мамопластику, зважилася на ще один, уже не такий радикальний “апгрейд” своєї зовнішності – ін’єкції в губи. Пише Табло ID.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Як вона тепер виглядає, Анастасія продемонструвала у Insta-сторіс, пояснивши, що деякий час не з’являлася, бо чекала, щоби губи трохи загоїлись. Із притаманним їй гумором 35-річна артистка назвала їх “новим агрегатом” та “прошивкою”.
Співачка оновилася до весни
“Дівчулі, я вважаю, що рот – розй*б. Трішки ще синячки зійдуть, але Мамка на нових прошивках вривається в цю весну”, – пораділа зірка.
Анастасія дуже задоволена результатом
У коментарі ТаблоID MamaRika вточнила, що їй вкололи гіалуроновий філер.
Нагадаємо, в січні співачка робила іншу ін’єкційну б’юті-процедуру, після якої її личко мало стати мов “дупця немовляти”.
Нагадаємо MamaRika кардинально змінила імідж і приголомшила новим образом