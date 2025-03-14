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ЖMamaRika збільшила губи та похизувалася результатом
Диван на коліщатках в темній вітальні

MamaRika збільшила губи та похизувалася результатом

Автор: Орися Корчун
14/03/2025 15:14
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Співачка MamaRika, яка торік зробила мамопластику, зважилася на ще один, уже не такий радикальний “апгрейд” своєї зовнішності – ін’єкції в губи. Пише Табло ID.

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Як вона тепер виглядає, Анастасія продемонструвала у Insta-сторіс, пояснивши, що деякий час не з’являлася, бо чекала, щоби губи трохи загоїлись. Із притаманним їй гумором 35-річна артистка назвала їх “новим агрегатом” та “прошивкою”.
Мамаріка

Співачка оновилася до весни

“Дівчулі, я вважаю, що рот – розй*б. Трішки ще синячки зійдуть, але Мамка на нових прошивках вривається в цю весну”, – пораділа зірка.Збільшення губ

Анастасія дуже задоволена результатом

У коментарі ТаблоID MamaRika вточнила, що їй вкололи гіалуроновий філер.

Губи після уколів

Нагадаємо, в січні співачка робила іншу ін’єкційну б’юті-процедуру, після якої її личко мало стати мов “дупця немовляти”.

Нагадаємо MamaRika кардинально змінила імідж і приголомшила новим образом