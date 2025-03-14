Калуська громада віддасть шану полеглому воїну Миколі Стільчуку

У суботу, 15 березня, Калуська громада зустрічатиме Героя Миколу Стільчука.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.
Об 11 годині — виїзд траурної колони з тілом померлого воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
– вул. Івано-Франківська;
– вул. Бандери;
– вул. Грушевського;
– вул. Писарська;
– вул. Рубчака, 2 (заїзд у двір);
– вул. Грушевського;
– вул. Винниченка;
– пр. Лесі Українки;
– б-р Незалежності;
– вул. Європейська;
– ПК «Мінерал».
Парастас відбудеться — об 11 годині 45 хвилин.
Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 15 березня, о 14 годині.
Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.
Похоронять померлого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.