ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада віддасть шану полеглому воїну Миколі Стільчуку

Автор: Lilia
14/03/2025 15:27
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У суботу, 15 березня, Калуська громада зустрічатиме Героя Миколу Стільчука.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Об 11 годині — виїзд траурної колони з тілом померлого воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

– вул. Івано-Франківська;

– вул. Бандери;

– вул. Грушевського;

– вул. Писарська;

– вул. Рубчака, 2 (заїзд у двір);

– вул. Грушевського;

– вул. Винниченка;

– пр. Лесі Українки;

– б-р Незалежності;

– вул. Європейська;

– ПК «Мінерал».

Парастас відбудеться — об 11 годині 45 хвилин.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 15 березня, о 14 годині.

Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.

Похоронять померлого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.