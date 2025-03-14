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На війні загинув Микола Легінь з Галицької громади
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув Микола Легінь з Галицької громади

Автор: Олег Мамчур
14/03/2025 15:36
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Сьогодні Галицьку громаду облетіла чергова тривожна звістка: у бою з окупантом загинув мужній воїн із села Козина Легінь Микола Іванович.

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Про це повідомляють у Галицькій міськраді, пише Правда.

Захисник, бойовий медик взводу розвідки та корегування роти безпілотних систем 1-го батальйону спеціального призначення, молодший сержант військової служби за контрактом Микола Легінь, під час виконання бойового завдання із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації, внаслідок артилерійського обстрілу отримав уламкове поранення, несумісне із життям, 13 березня 2025 року в районі населеного пункту Новоспаське Бахмутського району Донецької області.

Герою назавжди залишилось 25.

Схиляємо голови перед подвигом нашого Героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам. Про зустріч та чин похорону Легіня Миколи Івановича повідомимо додатково.

Посмішка молодого чоловіка на зимовій прогулянці.