Олена Шуляк розповіла, скільки переселенців вже отримали компенсацію за пошкоджене житло

Понад 5 тисяч родин, які мають статус ВПО та втратили єдине житло, вже отримали компенсацію у вигляді житлових сертифікатів на загальну суму понад 6,5 млрд грн за програмою “єВідновлення”.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, 1580 українців зі статусом ВПО вже придбали нові домівки, решта ще підшуковує варіанти. Найбільше було використано сертифікатів в Київській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській областях та місті Київ.

Олена Шуляк акцентувала, що це стало можливим завдяки своєчасному рішенню щодо перерозподілу 15 млрд грн на придбання житла для ВПО, яке було підтримано Президентом України Володимиром Зеленським після пропозиції ТСК з питань захисту прав ВПО та інших осіб.

В партії “Слуга Народу” нагадали, нагадали, що у Міністерства соціальної політики на кінець 2024 року, коли зробили відповідні підрахунки, виявилися невикористаними 15 млрд грн. І ці гроші вирішили спрямувати для підтримки внутрішньо переміщених осіб по програмі єВідновлення. Тобто всі люди, які є внутрішньо переміщеними особами, які офіційно зареєстровані й мають статус ВПО, в яких зруйновано житло, і воно є єдиним для проживання – всі ці люди без черги в першу хвилю отримають компенсації. Ця підтримка стосується як мінімум 10 тисяч українських сімей, в середньому це 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

“Ці цифри – без пафосу, але з реальним змістом. “єВідновлення” – єдина масштабна державна програма, яка не просто допомагає, а реально вирішує житлові питання переселенців. Щаслива бути дотичною до створення цієї програми. Це про нові домівки, про повернення до нормальності, про можливість нарешті розпакувати валізи й не шукати “тимчасове” житло”, – зазначила очільниця партії Олена Шуляк.

В партії “Слуга Народу” раніше повідомляли, що держава має вдосконалити програму “єОселя”, розширити програму “єВідновлення”, а також запровадити додаткові фінансово-кредитні механізми, щоб зробити житло якомога доступнішим для громадян.