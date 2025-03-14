Аліна Філіпович з Калуша виборола срібло на чемпіонаті Європи з боротьби

Вихованка Калуської ДЮСШ Аліна Філіпович піднялася на другу сходинку п’єдесталу престижних континентальних змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 23 років, що проходили у столиці Албанії.

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Представниця Івано-Франківщини Аліна Філіпович, яка тренується в дитячо-юнацькій спортивній школі Калуської міської ради під керівництвом досвідченого наставника Миколи Пукіша, досягла визначного міжнародного успіху, ставши срібною призеркою чемпіонату Європи з вільної боротьби в категорії до 23 років, фінальні поєдинки якого відбулися в столиці Албанії місті Тірані.