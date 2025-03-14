У Франківську зіткнулися двоє людей на самокаті та Ford

В Івано-Франківську на вулиці Кармелюка п’яний 54-річний водій Ford Kuga не пропустив самокат, внаслідок чого сталась ДТП.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це “Галці” повідомили у патрульній поліції.

Повертаючи ліворуч з вулиці Набережна на Кармелюка водій не надав перевагу в русі 32-річному чоловікові та 30-річній жінці, які їхали на самокаті. Вони зіткнулися.

В результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Водій виявився п’яним. Огляд на місці показав 1,28 проміле алкоголю (ред. майже в сім разів перевищує допустиму норму). Він не погодився з результатом тесту, тож пройшов повторний огляд у медичному закладі, який підтвердив, що він все ж п’яний.

На порушника склали протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).