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Затримання чоловіка військовими, з текстом 'інформер'.
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Затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула

Автор: Lilia
14/03/2025 16:34
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Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем’яна Ганула у Приморському районі Одеси.

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Про це повідомив Ігор Клименко

“Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.

Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції”, – йдеться у дописі