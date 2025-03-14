Затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула

Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем’яна Ганула у Приморському районі Одеси.

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Про це повідомив Ігор Клименко

“Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.

Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції”, – йдеться у дописі