У Калуші увіковічнили пам’ять про трьох загиблих захисників

13 березня на фасаді Калуського ліцею №2 урочисто відкрили інтерактивні меморіальні дошки загиблим у російсько-українській війні Героям, які свого часу навчались у цій школі – Дмитру Бобкову, Іванові Зембіцькому, Олександрові Переведенцеву.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу Калуської міської ради.

Дмитро Бобков (05.06.1971 – 09.03.2022) – сержант 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, учасник АТО й доброволець ЗСУ. Загинув у березні 2022 року під Попасною на Луганщині. Посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

Іван Зембіцький (08.04.1980 – 06.05.2023) – водій-санітар медичного пункту батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Загинув у травні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині.

Олександр Переведенцев (09.10.1970 – 01.06.2024) – працівник ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, учасник АТО. Від початку повномасштабного вторгнення воював у складі 71 єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Пройшов найгарячіші точки війни, демобілізувався наприкінці 2023 року. 1 червня 2024 року раптово помер від серцевого нападу.

Сумна подія об’єднала сьогодні рідних та близьких Героїв, шкільну родину, скорботну громаду. Низько схиливши голови, завмерли у хвилині мовчання. Своєю присутністю віддали данину шани подвигу наших мужніх Захисників, які пожертвували найдорожчим задля усіх нас, за вільну, соборну, суверенну Україну.