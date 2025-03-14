З попелу війни до успішного бізнесу у Франківську: історія ветеранського бізнесу «ARTнація»

Від морських хвиль до вишивальних машин: історія родини Гльоза, яка пережила пекло Маріуполя та відродила свій бізнес в Івано-Франківську.

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У рамках традиційної підприємницької п’ятниці міський голова Руслан Марцінків відвідав «ARTнацію» – проєкт, що став символом незламності українського духу.

Проєкт, який зараз має назву ARTнація, започаткував голова родини – пан Микола, який до 2014 року був успішним підприємцем, а з початком російської агресії став морським прикордонником. У 2021 році він демобілізувався і почав власне виробництво сувенірів з дерева та фанери.

З 24 лютого Микола, як резервіст першої черги, повернувся до своєї частини і став на захист міста. По теперешній час продовжує службу у Морській охороні м.Білгород-Дністровський. Донька пана Миколи та співвласниця бізнесу Марія Гльоза, поділилась історією їхнього бізнесу.

“Приїхали сюди, в Івано-Франківськ. Починаємо все з нуля. Зараз в нас вже успішно працює виготовлення шевронів, є замовлення і на підрозділи замовлення. Бізнес розширився, дякуючи підтримці гранту. Ми ще в Маріуполі отримали перший гранд. Там починали нашу власну справу. В нас була деревообробна продукція, але з початком війни в нас все згоріло. Будинок згорів і наше приміщення, верстати – все згоріло. Коли приїхали вже сюди, ми написали гранд на відновлення втраченого бізнесу. Нашу заявку погодили і перший гранд ми зняли на 870 тисяч – закупили лазерний верстат, фрезерний. За частину коштів була придбана перша вишивальна машина. Згодом ми отримали гранд на розширення і купили ще вишивальні машини. І в нас вже в 7 разів збільшилось виробництво” ,- ділиться історією успіху власниця “Артнації” Марія Гльоза.

Від пекла Маріуполя до мрії про власну справу: історія воїна, який, пройшовши полон та реабілітацію, не лише повернувся до життя, але й вирішив допомагати побратимам. Андрій Гльоза, інвалід війни, розповідає про свій шлях до підприємництва та швейного виробництва, яке підтримує українських захисників.

“На жаль почалась війна і наш магазинчик зруйнований і ми так і не відкрились. В душі я все одно хотів бути підприємцем і мати якусь власну справу. Поки я був в полоні, поки проходив всі ці реабілітації, моя дружина писала гранти і вигравала їх. Приймали разом рішення і вибрали напрямок швейне виробництво, щоб допомагати нашим хлопцям”, – каже співвласник бізнесу Андрій Гльоза.

За кожним виробом – історія незламності. Наталія Володимирівна, мати власниці бізнесу та дружина захисника Маріуполя Миколи, не просто допомагає у виробництві, вона вкладає в кожну деталь частинку своєї душі.

“Підтримала тому, що потрібно чимось займатися, не сидіти, не чекати. Війна є війна – краще відволікатися. Це час, який з користю для армії. Я допомагаю в просуванні всіх виробів, пришиваю, обрізаю, підготовую вже до віддачі кінцевих результатів”, – говорить пані Наталія.

Війна змінила все, але не зламала дух підприємців. Івано-Франківська громада стала прихистком для тих, хто втратив усе, але не втратив віру у власні сили. Як місцева влада підтримує бізнес, що відроджується з попелу, розповіла начальниця управління праці Івано-Франківської міської ради Наталія Дмитраш.

“Від початку війни, в нас була дуже плинність велика бізнесу, який хотів переїхати. На сьогоднішній день немає таких запитів щодо бізнесу, який потребує релокацій. Тішить нас те, що бізнес розвивається. Внутрішньо переміщені особи або втілюють свою мрію і відкривають бізнес в Івано-Франківській громаді. Коли ворог знищив їх бізнес, вони частково змогли щось вивести. Цей бізнес, він продовжує свою мрію, і розвивається в нашій громаді”,- розповідає Наталія Дмитраш.

Кожен шеврон – це історія боротьби та перемоги. Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків розповідає про бізнес учасника бойових дій та його родини, і закликає підтримати тих, хто потребує нашої допомоги.