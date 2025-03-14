У Івано-Франківську стартував проєкт «Хресна дорога…Притчі і роздуми»

Із благословення Преосвященного Владики і Митрополита Володимира Війтишина, в часі великого посту, вже другий рік поспіль у храмах Івано-Франківської області триває духовно-мистецький проєкт – канонічна Хресна дорога про Страсті Христові, обрамлена притчами і музикою, інформує Правда.іф.

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Це проєкт, який покликаний для глибшої молитви, роздумів, котрий дає можливість приділити увагу собі, своїй душі і внутрішнім проблемам, знайти шлях їх вирішення.

Проєкт несе ще й благочинну місію. Зібрані кошти будуть передані на створення великодніх наборів для бідних, бездомних, малозабезпечених; частина коштів буде перерахована на потреби ЗСУ.

Учасниками проєкту є заслужена артистка України, викладачка Фахового коледжу УКД Галина Баранкевич; співачка Ксенія Пранничук, голова благодійної організації «ДІМ», яка кожного четверга на площі Шептицького (біля Художнього музею), роздає їжу всім потребуючим людям; проєкт «Етноформація»; музикант-віртуоз Андрій Радчук, студентки спеціальності «Сценічне мистецтво» УКД Ольга Матешко, Аміна Кухта, Анастасія Магас та студентки Фахового коледжу Університету Короля Данила.

Проєкт «Хресна дорога…Притчі і роздуми» 13 березня уже могли почути віряни Парафії Воскресіння Господнього УГКЦ.

Надалі, 14 березня, Парафія Св. Кирила і Методія, 16 березня – Храм Воскресіння Христового (с.Мединя) та інші храми області.