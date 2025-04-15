На Франківщині серійний крадій отримав понад 7 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Коломийської окружної прокуратури суд виніс вирок раніше неодноразово судимому мешканцю міста Калуша.

Його визнано винуватим у вчиненні крадіжки (ч.3 ст.185 КК України) та, з урахуванням попереднього вироку, призначено покарання – 7 років 2 місяці позбавлення волі.

«Прокурори в суді довели, що обвинувачений у січні 2021 році проник до новозбудованого будинку та викрав звідки електроінструменти і будівельні матеріали, спричинила власнику шкоду на понад 33 тис. грн. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину», – повідомили в Прокуратурі Івано-Франківської області.