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На Франківщині серійний крадій отримав понад 7 років ув’язнення
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині серійний крадій отримав понад 7 років ув’язнення

Автор: Олег Мамчур
15/04/2025 17:50
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За публічного обвинувачення Коломийської окружної прокуратури суд виніс вирок раніше неодноразово судимому мешканцю міста Калуша.

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Його визнано винуватим у вчиненні крадіжки (ч.3 ст.185 КК України) та, з урахуванням попереднього вироку, призначено покарання – 7 років 2 місяці позбавлення волі.

«Прокурори в суді довели, що обвинувачений у січні 2021 році проник до новозбудованого будинку та викрав звідки електроінструменти і будівельні матеріали, спричинила власнику шкоду на понад 33 тис. грн. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину», – повідомили в Прокуратурі Івано-Франківської області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.