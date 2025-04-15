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Спортсменка під час змагань зі стрибків у висоту.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Українська легкоатлетка показала свій відпочинок з нареченим в Португалії

Автор: Орися Корчун
15/04/2025 18:01
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Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх показала романтичне фото з нареченим, легкоатлетом Назаром Степановим. Пише ТСН

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Закохані наразі перебувають у Португалії. Утім, там вони не в цілях відпочинку. В Португалії спортсмени активно тренуються та готуються до літнього спортивного сезону. Тим не менш, парочка все ж таки обрала день, який вони присвячують відпочинку. Закохані домовилися, що кожен четвер проводять час разом.

Цього разу Ярослава та Назар вирішили прогулятися узбережжям Атлантичного океану. Для прогулянки 23-річна спортсменка обрала жовтий сарафан, а її наречений — сорочку та джинси. Звісно, парочка не змогла не сфотографуватися на тлі океану. Романтичним знімком Ярослава поділилася в Instagram-stories.

Ярослава Магучіх із нареченим / © instagram.com/rosya_dp
Ярослава Магучіх із нареченим / © instagram.com/rosya_dp

“Океан, пляж, хвилі, Португалія…Четвер завжди лишаємо для відпочинку”, — поділилася з підписниками спортсменка.

Зазначимо, Ярослава Магучіх та Назар Степанов заручилися 2023 року. Утім, з весіллям парочка не квапиться. Раніше спортсменка зізнавалась, що вони хочуть організувати пишне свято. Однак під час війни зробити весілля мрії не вдасться.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька ділилася романтичними фото з нареченим. Парочка влаштувала імпровізований фотосет у мальовничому місці.

Нагадаємо Ярослава Магучіх — найкраща легкоатлетка світу 2024 року у небігових дисциплінах за версією World Athletics