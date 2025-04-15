ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Попередження про фішингові посилання та інтернет-шахрайство
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатка перейшла за фішинговим посиланням – і втратила 80 тисяч гривень

Автор: Оксана Марушкевич
15/04/2025 18:23
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

43-річна жителька Івано-Франківського району хотіла продати в інтернеті дитячі речі, натомість втратила власні заощадження. Поліцейські встановлюють всі обставини шахрайства та просять громадян бути обачними й не переходити за фішинговими посиланнями.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області

“Потерпіла розмістила оголошення про продаж одягу на одній із платформ продажу у Інтернет-мережі. Їй написав покупець, який виявив намір придбати товар. Незнайомець скинув потерпілій посилання нібито для отримання оплати: необхідно було ввести всі дані банківської картки, що вона й зробила. У результаті жінка виявила, що з її рахунку зникло 80 тисяч гривень”, – йдеться у дописі.

За даним фактом слідчі територіального відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.

Поліцейські радять громадянам дотримуватись простих правил, щоб не потрапити на гачок аферистів:

  • остерігайтеся фішингу: не переходьте за підозрілими посиланнями в смс-повідомленнях або електронних листах;
  • перевіряйте справжність веб-сайтів, на яких ви вводите свої дані;
  • в жодному разі не повідомляйте свої паролі та інші конфіденційні дані;
  • ніколи не вводьте конфіденційні дані платіжних карток на підозрілих сайтах, купуйте та сплачуйте лише на перевірених інтернет-платформах;
  • уникайте використання невідомих платіжних систем;
  • перевіряйте профілі покупців у соціальних мережах або на торгових платформах;
  • використовуйте послугу “накладений платіж” з можливістю огляду товару.