Прикарпатка перейшла за фішинговим посиланням – і втратила 80 тисяч гривень

43-річна жителька Івано-Франківського району хотіла продати в інтернеті дитячі речі, натомість втратила власні заощадження. Поліцейські встановлюють всі обставини шахрайства та просять громадян бути обачними й не переходити за фішинговими посиланнями.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області

“Потерпіла розмістила оголошення про продаж одягу на одній із платформ продажу у Інтернет-мережі. Їй написав покупець, який виявив намір придбати товар. Незнайомець скинув потерпілій посилання нібито для отримання оплати: необхідно було ввести всі дані банківської картки, що вона й зробила. У результаті жінка виявила, що з її рахунку зникло 80 тисяч гривень”, – йдеться у дописі.

За даним фактом слідчі територіального відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.

Поліцейські радять громадянам дотримуватись простих правил, щоб не потрапити на гачок аферистів: