Прикарпатка перейшла за фішинговим посиланням – і втратила 80 тисяч гривень

43-річна жителька Івано-Франківського району хотіла продати в інтернеті дитячі речі, натомість втратила власні заощадження. Поліцейські встановлюють всі обставини шахрайства та просять громадян бути обачними й не переходити за фішинговими посиланнями.
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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області
“Потерпіла розмістила оголошення про продаж одягу на одній із платформ продажу у Інтернет-мережі. Їй написав покупець, який виявив намір придбати товар. Незнайомець скинув потерпілій посилання нібито для отримання оплати: необхідно було ввести всі дані банківської картки, що вона й зробила. У результаті жінка виявила, що з її рахунку зникло 80 тисяч гривень”, – йдеться у дописі.
За даним фактом слідчі територіального відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.
Поліцейські радять громадянам дотримуватись простих правил, щоб не потрапити на гачок аферистів:
- остерігайтеся фішингу: не переходьте за підозрілими посиланнями в смс-повідомленнях або електронних листах;
- перевіряйте справжність веб-сайтів, на яких ви вводите свої дані;
- в жодному разі не повідомляйте свої паролі та інші конфіденційні дані;
- ніколи не вводьте конфіденційні дані платіжних карток на підозрілих сайтах, купуйте та сплачуйте лише на перевірених інтернет-платформах;
- уникайте використання невідомих платіжних систем;
- перевіряйте профілі покупців у соціальних мережах або на торгових платформах;
- використовуйте послугу “накладений платіж” з можливістю огляду товару.