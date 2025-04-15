В Івано-Франківську створили “Материнську Алею пам’яті”

У Івано-Франківську, в Парку військових ветеранів, засновано “Материнську Алею пам’яті”. Матері загиблих та зниклих безвісти захисників України зібралися разом, щоб висадити кущі на честь своїх синів-героїв.
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Повідомляють у пресслужбі міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, передає Правда.іф
Ця зворушлива ініціатива розпочалася зі спільної молитви, стала не лише даниною шани полеглим, а й живим нагадуванням усім про ціну української незалежності.
Ініціатором створення цієї Алеї пам’яті стала Олександра Кадол, мати Героя Віталія Кадола, який загинув у 2022 році в селі Спірне Донецької області. З невимовним болем в серці вона розповідає про свого сина та зізнається, що біль від втрати з часом не вщухає.
“Я дуже рада, що всі мене підтримали, і що вони всі сюди прийшли. В мене дитина виросла тут, гуляв щодня, маленьким і дорослим гуляв в парку. Віталій був командиром, дуже хороша дитина була. Так і загинув, рятуючи своїх друзів, і так получилось, що друзі лишились живі, а його не стало. Біль не вщухає. Дитини немає, і це ще більший біль. Спочатку не віриться, потім ти його шукаєш в кожному солдатові і в очах любого хлопця. А потім ти усвідомлюєш, що його вже немає-це дуже важко”, – розповідає пані Олександра.
Серед тих, хто з особливою щемливістю висаджував деревце в Алеї пам’яті, була Марина Тарасова, мати Героя Захара Тарасова. Їхній шлях був сповнений випробувань: окупація рідного Енергодара, вимушений переїзд до Івано-Франківська, і сповнене патріотизму, хоч і болісне, рішення дев’ятнадцятирічного сина стати на захист Батьківщини. З глибоким сумом і водночас материнською гордістю вона згадує його слова.
“Ми дуже багато з ним подорожували тому, що я хотіла дитині показати всю Україну. Він виріс патріотом. В 2022 році ми тікали через те, що нас признали нацистами. Ми були місяць в окупації, і довелося тікати. Опинилися тут, в Івано-Франківську, він тут ще вчився, бо там не закінчив ліцей. Пішов воювати в 19 років, ще 18 йому тільки було, хотів, але я не допустила. Я розуміла, що він піде. Він сказав: “Мам, ну підтримай мене”, і я не змогла сказати, що не підтримаю. В 21 рік загинув, два роки був на передовій”, – з сумом ділиться спогадами пані Марина.
Рідні полеглих висадили кущі спіреї та форзиції, символічно даруючи нове життя в пам’ять про тих, хто віддав своє за Україну. Про зворушливу ініціативу, що зібрала родини загиблих, розповідає Лариса Стефанишин, мати полеглого захисника Василя Стефанишина.
“Ми хочемо, щоб наше місто було гарним в пам’ять про наших загиблих захисників. Так, як мати дарує життя, так ми сьогодні даруємо нове життя цим рослинам. Ми хочемо, щоб вони були окрасою парку і нашого міста. Ми не ділили, що сьогодні можуть прийти тільки матері – хто бажав міг долучитися. Справді, ініціаторами були матері, і назва Алеї -“материнська”, але облаштовують усі родини загиблих. Тому, що болить усім, незалежно кого ти поховав”,- наголошує Лариса Стефанишин.
Пам’ять про полеглих побратимів об’єднує тих, хто вижив. Представник уповноваженого Верховної ради України з прав людини Віталій Вербовий прийшов на акцію висадки дерев пам’яті на запрошення мами свого товариша по службі зі 102-ї бригади. Для нього це не просто офіційний захід, а особиста шана і підтримка.
“Я залучений на запрошення Лариси Стефанишин, мами Героя, з яким ми разом служили в 102-й бригаді територіальної оборони, яка героїчно захищає нашу Україну на сході. Тому для мене велика честь була прийти сьогодні і посадили в пам’ять наших Героїв, побратимів, ці кущі, які будуть цвісти кожної весни і нагадувати ще нашим дітям про те, що була така важка, жахлива війна і в ній загинули Герої. Це є надзвичайно важливі події, оскільки це реабілітація психологічна, коли збираються разом мами, дружини загиблих захисників”, – говорить представник уповноваженого Верховної ради України з прав людини Віталій Вербовий.
За задумом родин полеглих Героїв, у сквері ветеранів Івано-Франківська зазеленіє Алея пам’яті. Міський голова Руслан Марцінків підкреслює важливість цієї ініціативи. Адже разом легше справитись з переживанням горя від втрати.
“Цей захід ініціювали родини наших Героїв. Ми підійшли до цього так, щоб дійсно посадити Алею пам’яті. Спочатку помолилися панахиду, а зараз посадимо ці деревця і ці кущі, щоби вони радували жителів нашої громади. Це сквер ветеранів, і тому батьки попросили, щоби тут посадити. Дякуємо їхнім дітям, чоловікам, за те, що вони віддали життя за всіх нас. Це дуже таке малесеньке, що ми можемо зробити в пам’ять їхніх дітей. Важливо підтримувати сім’ї тому, що все-таки в гурті біду легше переживати, чим поодинці. Бачите, скільки прийшло матерів, як вони до цього відносяться, як вони кажуть, про те, що їхні діти посадили би ці дерева, але, на жаль, вони загинули. Ми в вічному боргу перед хлопцями і дівчатами, які віддали свої життя за незалежність нашої держави”,- підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.