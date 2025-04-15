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У передмісті Івано-Франківська патрульні зупинили 20-річного водія, який порушував ПДР

Автор: Оксана Марушкевич
15/04/2025 19:27
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Патрульні оформили адміністративні протоколи на водія, який перевищив швидкість і керував без посвідчення.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області

“Під час вимірювання швидкості руху у селі Угринів патрульні зупинили автомобіль Ford, водій якого не дотримався швидкісного режиму у населеному пункті.

Спілкуючись з 20-річним керманичем, інспектори встановили, що останній не має посвідчення водія, оскільки його не отримував”, – йдеться у дописі.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом ) та за ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.