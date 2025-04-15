Рідкісні білі косарі знову оселилися в Галицькому національному природному парку

У Галицькому національному природному парку, після 15-річної перерви, зафіксовано гніздування рідкісного виду птахів — косаря білого (Platalea leucorodia), який занесений до Червоної книги України.

Пише Правда.іф з посиланням на Галицький національний природний парк



Як повідомили працівники парку, 13 квітня 2025 року в густих заростях очерету було виявлено понад чотири гнізда цього виду. Птахи поводяться обережно і не видають своє місце перебування, що ускладнює спостереження, але дає надію на успішне виведення потомства.

Косар білий зазвичай гніздиться на берегах Чорного моря. У Галицькому національному природному парку перше гніздування цього виду зафіксували у 2010 році — тоді на зламаних стеблах очерету знайшли гнізда двох пар птахів, у яких було троє пташенят. Відтоді у регіоні косарів на гніздуванні не спостерігалося.

“Птах віднесений до вразливих видів згідно з Червоною книгою України. У Червоній книзі Івано-Франківської області охоронний статус білого косаря вказаний як неоцінений. Ареал гніздування цього виду охоплює Південну та Західну Європу, Південну Азію і Північно-Східну Африку”, – йдеться у дописі.

Косарі живуть у прісноводних та солонуватих водоймах, формуючи колонії для гніздування на зламах очерету, кущах чи деревах. Зазвичай у кладці вони мають від 3 до 6 яєць, які висиджують обоє птахів. Їхній раціон переважно складається з безхребетних, земноводних та дрібної риби.

Серед головних загроз для цього виду — знищення біотопів, осушення водойм та антропогенний вплив. Працівники парку підкреслюють важливість збереження місць гніздування та необхідність впровадження ефективних природоохоронних заходів.