Медик з Маріуполя продовжує допомагати людям на Івано-Франківщині після окупації

Олена Матюшина – досвідчений медик з багаторічним стажем. Вона не зрадила своєму покликанню навіть у найважчі періоди, коли залишалася в окупованому Маріуполі, рятуючи мирних жителів під час ворожих обстрілів. Нині вона продовжує свою благородну справу на Прикарпатті.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Про перші тижні окупації та події в драмтеатрі, його бомбардування, жінка згадує зі сльозами на очах. Кожне слово сповнене невимовного болю й водночас надзвичайної віри та сили.

Познайомилась з пані Оленою в «Яремчанській центральній міській лікарні». Зараз вона працює там фізіотерапевтом й допомагає відновлюватись після травм та важких захворювань нашим захисникам і цивільним.

“Під час навчання в інтернатурі пані Олена жила на Яремчанщині та працювала у цьому медичному закладі. Повернулась на Прикарпаття після того, як жити в Маріуполі стало неможливо. А з осені минулого року повернулась працювати в яремчанську лікарню”, -йдеться у дописі.

Пані Олені розповіла, як стала свідком бомбардування драмтеатру в Маріуполі, бо якраз там перебувала. Вона – одна з не багатьох, хто вижив. Пригадує, в залах театру на той час були матері з дітьми, люди похилого віку та з інвалідністю. Там надавали допомогу хворим. У нелюдських умовах, під постійними обстрілами, без належного обладнання та з обмеженими запасами медикаментів вона з колегами намагались врятувати кожного. Аж допоки ворог не стер будівлю з лиця землі, вбивши сотні мирних жителів.

Тоді пані Олена з чоловіком врятували 12-річного Сашка, мати якого загинула. У хлопця нікого не залишилось з рідних, тому вирішили взяти його під опіку. Сьогодні пані Олена продовжує опікуватись людьми – своїми пацієнтами, яким необхідне відновлення. І з теплотою каже, що Прикарпаття стало її другим домом.