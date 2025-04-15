Відомо, яких саме груп крові не вистачає в лікарнях Івано-Франківщини на цьому тижні

В лікарнях Івано-Франківська та області спостерігається брак донорської крові другої групи з негативним резус-фактором.

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Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті, пише Бліц-Інфо

Цього тижня у лікарнях Прикарпаття потрібні донори 2 (-) групи крові.

«Поки вся Україна оговтується після жахливого ракетного удару по Сумах, місто поповнює запаси донорської крові. Російський теракт вкотре показав, як важливо їх мати. Американські й європейські високопосадовці можуть обіцяти що завгодно, але в найстрашніші моменти ми лишаємося самі з нашим болем. Ми не повернемо загиблих, але порятунок поранених завжди залежить від того, чи є в лікарнях кров. Долучайтеся до донорства — це безцінний внесок у наш захист», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами.

Яких саме груп крові не вистачає в лікарнях Івано-Франківської області на цьому тижні?