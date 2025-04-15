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У Тлумацькій громаді відбувся футбольний турнір на честь полеглого воїна Валентина Яроцького
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тлумацькій громаді відбувся футбольний турнір на честь полеглого воїна Валентина Яроцького

Автор: Олег Мамчур
15/04/2025 21:36
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13 квітня у селі Бортники Тлумацької громади відбувся футбольний турнір на честь полеглого бійця Валентина Яроцького.

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Про це у коментарі Суспільному повідомив засновник проєкту “Типовий Тлумач” Петро Пісак.

У турнірі взяли участь чотири команди.

“Юний Валентин грав у футбол за своє село. Рідним полеглого воїна вручили кубок і прапор клубу “Бортники””, — розповів Петро Пісак.

Бортники, Тлумацька громада, футбольний турнір, Валентин Яроцький

Учасники футбольного турніру на честь полеглого бійця Валентина Яроцького. Село Бортники Івано-Франківської області, 13 квітня 2025 року. Петро Пісак

Що відомо про Валентина Яроцького

Валентин Яроцький народився у 2000 році в селі Бортники. Згодом переїхав у Львів.

Боєць служив у 1 окремій бригаді імені Івана Богуна. Військовослужбовець загинув 29 січня 2025 року поблизу міста Вовчанськ Харківської області.

Валентина Яроцького поховали на Личаківському кладовищі у Львові.