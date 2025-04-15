У Тлумацькій громаді відбувся футбольний турнір на честь полеглого воїна Валентина Яроцького

13 квітня у селі Бортники Тлумацької громади відбувся футбольний турнір на честь полеглого бійця Валентина Яроцького.
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Про це у коментарі Суспільному повідомив засновник проєкту “Типовий Тлумач” Петро Пісак.
У турнірі взяли участь чотири команди.
“Юний Валентин грав у футбол за своє село. Рідним полеглого воїна вручили кубок і прапор клубу “Бортники””, — розповів Петро Пісак.
Учасники футбольного турніру на честь полеглого бійця Валентина Яроцького. Село Бортники Івано-Франківської області, 13 квітня 2025 року. Петро Пісак
Що відомо про Валентина Яроцького
Валентин Яроцький народився у 2000 році в селі Бортники. Згодом переїхав у Львів.
Боєць служив у 1 окремій бригаді імені Івана Богуна. Військовослужбовець загинув 29 січня 2025 року поблизу міста Вовчанськ Харківської області.
Валентина Яроцького поховали на Личаківському кладовищі у Львові.