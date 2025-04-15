«Українська команда» передала велику партію FPV-дронів 72 бригаді на Донецький напрямок

Волонтери «Української команди» передали 72 бригаді на Донецький напрямок партію безпілотників. Ці дрони стануть зброєю помсти за криваві злочини росіян проти мирних людей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

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«Передали велику партію FPV-дронів легендарній 72 бригаді ім. Чорних Запорожців. Бійці цієї бригади обороняли столицю, брали участь у боях за Мощун, а після звільнення Київщини – вже майже три роки – знищують окупантів на Донбасі», – йдеться у повідомленні «Української команди».

Керівник «Української команди» Артур Палатний висловив упевненість, що ці дрони допоможуть нашим захисникам помститися росіянам за злочини проти українців.

«Країна-терорист атакувала Суми у Вербну неділю. Перед тим був дитячий майданчик у Кривому Розі. Це говорить про одне: росія не в змозі перемогти наших захисників на полі бою, тому тероризує мирних людей. За ці криваві злочини росіянам немає пробачення. Помста буде. І зроблять це наші воїни. А ми маємо їм в цьому допомогти. Упевнений, наші дрони стануть зброєю помсти і збережуть життя наших героїв», – сказав Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що за три роки від дня створення волонтерський штаб «Українська команда» передав на фронт понад 3100 дронів, більше 80 авто, 1150 бандерпечей, 80 000 зігріваючих наборів тощо. Загалом – 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривень.