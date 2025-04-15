Суд оштрафував прикарпатського анестезіолога, який разом із батьком продавав інвалідність

Івано-Франківський міський суд виніс вирок лікарю-анестезіологу Косівської центральної районної лікарні Назарію Пиндусу, якого разом з його батьком правоохоронці затримали на хабарі за оформлення фіктивної інвалідності, пише КУРС.

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Нагадаємо, що Назарія Пиндуса та його батька Ростислава-Броніслава Пиндуса правоохоронці затримали у грудні минулого року. Тоді у ДБР повідомляли, що до схеми також були залучені медики та керівництво міської МСЕК.

Івано-Франківський міський суд обом обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави по 484 480 гривень.

Днями суд виніс вирок Назарію Пиндусу за одержання неправомірної вигоди, щоби вплинути на прийняття рішення Івано-Франківської міської МСЕК (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Суд над його батьком ще триває.

Зазначається, що Пиндуси отримали 9900 доларів США дев’ятьма траншами та розділили їх між собою. Обвинувачені обіцяли чоловікові, який дав хабар, оформити групу інвалідності, щоби він міг отримати відстрочку від мобілізації.

Під час досудового розслідування Назарій Пиндус уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та призначив йому покарання у вигляді 221 000 гривень штрафу.

Суд над його батьком Ростиславом-Броніславом Пиндусом розпочнеться 15 квітня.