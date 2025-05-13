На Прикарпатті відкрили 67-й клас безпеки

У ліцеї №7 м. Івано-Франківська відкрили клас безпеки — вже 67-й на території Івано-Франківської області. Захід відбувся за участі народної депутатки України Оксани Савчук та тимчасово виконувача обов’язків начальника Головного управління ДСНС України в області Олега Кушнірука.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Клас обладнаний сучасними засобами навчання, зокрема — манекенами для відпрацювання навичок домедичної допомоги, різними стендами, а також тут є зона перегляду відеоуроків та презентацій та зона мінної безпеки. Завдяки цьому учні зможуть не лише отримати теоретичні знання, а й практично навчитися рятувати життя.

«Сьогодні безпекова освіта — це не факультатив. Це необхідність, яка повинна бути доступною кожній дитині. В умовах, коли наша країна щодня стикається з викликами, знання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях рятують життя.», — зазначила Оксана Савчук.

Олег Кушнірук наголосив на важливості поширення мережі таких класів:

«Клас безпеки — це не просто кабінет. Це простір довіри, знань і практики. Ми вже бачимо, як діти з цих класів стають справжніми знавцями.Вони знають, як діяти в небезпечній ситуації, як надати першу допомогу, як зберегти своє життя і життя інших».

Ліцеїсти підготували змістовну й динамічну інтерактивну програму, в якій продемонстрували свої знання з правил пожежної безпеки, поведінки під час повітряної тривоги, евакуації та надання домедичної допомоги.

Діти продемонстрували серйозне ставлення до теми та високу мотивацію