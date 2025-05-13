В Івано-Франківську провели книжковий фестиваль

Івано-Франківськ приймав масштабний книжковий фестиваль “Слово”. Захід зібрав десятки відомих письменників і видавців.

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Протягом чотирьох днів любителі літератури мали змогу ознайомитися із книжковими новинками та особисто поспілкуватися з самими авторами, пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Івано-Франківськ цього тижня нагадує справжню літературну мекку. Щодня презентації книжкових новинок, зустрічі з авторами, жваві літературні дискусії та великий книжковий ярмарок в самому середмісті. До ятки письменника Василя Добрянського черга шанувальників.

Пан Василь справжній літературний рекордсмен. Торік видав вісім нових книжок, і вже дві цього року. Це детективи, історичні та ретроромани. На фестивалі вони розходяться як гарячі пиріжки. За кілька годин франківський письменник розпродав майже все, що мав.

Василь Добрянський, письменник:

Українська популярна жанрова література – це один з елементів українізації громадян, особливо східних. І дуже зараз є багато людей, які зірвані зі своїх рідних міст, зі Сходу, і живуть у Франківську. То зауважив я і багато інших колег, що саме ці люди сьогодні найбільше читають.

Олександр Варламов з Одеси до повномасштабної війни мав невеликий бізнес. Влітку 23-го пішов на фронт. Нині служить в лавах 39-ї бригади командиром відділення. Свою книжку написав на передовій всього за пів року.

Олександр Варламов, письменник:

Цю книжку я написав випадково, тому що, в принципі, коли ти в армії, то не дуже ситуація до цього розташовує. Але в якийсь момент, коли довгі ночі на чергуванні, думаю: почну трошечки писати. І так одну главу написав, іншу главу.

У своїй книжці Олександр ділиться порадами, як знайти кращу роботу. Адже має за плечима двадцятирічний досвід проведення співбесід із кандидатами.

Олександр Варламов, письменник:

В якийсь момент я побачив, що це ще все потрібна тема – як знайти людині роботу, якщо вона її втратила або якщо хоче отримати нову, більш підхожу під себе. Як розвиватися, як правильно скласти резюме, як себе правильно поводити на співбесіді, перші кроки на новому місці роботи тощо.

Книжковий фестиваль “Слово” в Івано-Франківську проводять уже вчетверте. Ідея належить місцевому видавцеві Владиславу Сукеннику.

Владислав Сукенник, організатор книжкового фестивалю “Слово”:

Зрозуміли, що треба привести сюди видавців і показати, що Франківськ читає, франківці люблять книги. Є можливість зустрітися з різними авторами в різних жанрах. У нас будуть зустрічі із невідомими письменниками з метою, щоб допомогти їм опублікувати свою першу книгу.

Цьогорічний захід об’єднав десятки письменників та видавців з усієї країни. А ще сотні поціновувачів літератури. Франківець Мирослав прийшов за книжковими новинками та цікавим “читвом”.

Мирослав Бойчук, відвідувач книжкового фестивалю:

Важливо, бо із самим автором спілкуєшся, почуєш від нього те, що і в книжці не прочитаєш. Я придбав історичний детектив, я люблю детективи, я буду читати, будуть читати діти й онуки.

Директор франківського видавництва Василь Іваночко презентує понад два десятки новинок. Зазначає: одразу після початку великої війни й нині ситуація дещо відрізняється.

Василь Іваночко, директор видавництва:

Стратегічно, то я скажу, що самі продажі книжок цього року, на жаль, пішли на спад. Хоч попередні два роки, навпаки, постійно зростали, так що тенденції ненайкращі. Якщо взяти що купляють, то з початком повномасштабної художньої літератури почали купляти менше, зате значно більше патріотичної літератури, історії. І ця тенденція зараз зберігається.

А от ціни на книжки в порівнянні з минулими роками суттєво зросли. Щоб зробити свою літературу доступнішою, українські автори все частіше реалізують електронні та аудіоверсії власних творів.