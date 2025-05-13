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Погода на Івано-Франківщині 13 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 13 травня

Автор: Олег Мамчур
13/05/2025 10:03
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13 травня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень — невеликий дощ.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 14-16° тепла.
  • По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 11-16° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 3-8° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.