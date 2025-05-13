На Франківщину прямує траурний кортеж з полеглим Чокинюком Романом

Зустріч загиблого захисника України Романа Чокинюка із села Розтоки відбудеться сьогодні, 13 травня, об 11 годині на майдані Незалежності міста Косова.
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Пише Правда.іф з посиланням на Кутську селищну раду
Скорботний кортеж прямуватиме маршрутом: Старі Кути (Косівська, Довга), Розтоки (Івано-Франківська область) на участок Губки до батьківської хати.
“Просимо зустріти полеглого воїна з квітами та запаленими свічками.
Вічна пам’ять Герою!” – йдеться у дописі