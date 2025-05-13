ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прямує траурний кортеж з полеглим Чокинюком Романом

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 09:48
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Зустріч загиблого захисника України Романа Чокинюка із села Розтоки відбудеться сьогодні, 13 травня, об 11 годині на майдані Незалежності міста Косова.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Кутську селищну раду

Скорботний кортеж прямуватиме маршрутом: Старі Кути (Косівська, Довга), Розтоки (Івано-Франківська область) на участок Губки до батьківської хати.

“Просимо зустріти полеглого воїна з квітами та запаленими свічками.

Вічна пам’ять Герою!” – йдеться у дописі