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В Івано-Франківській громаді під час пожежі постраждали чоловік і жінка

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 09:17
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12 травня, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу  в приватному житловому будинку в селі Колодіївка Івано-Франківського району.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу на площі 70 м. кв. На місці пожежі отримали незначні опіки чоловік і жінка, які відмовилися від госпіталізації.

Вкотре закликаємо громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб запобігти подібним випадкам. 