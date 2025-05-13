В Івано-Франківській громаді під час пожежі постраждали чоловік і жінка

12 травня, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Колодіївка Івано-Франківського району.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу на площі 70 м. кв. На місці пожежі отримали незначні опіки чоловік і жінка, які відмовилися від госпіталізації.

Вкотре закликаємо громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб запобігти подібним випадкам.