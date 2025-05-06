На Прикарпатті влітку запрацюють 18 дитячих таборів

В Івано-Франківській області готують до відкриття влітку 18 дитячих таборів.
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Про це директор департаменту соціальної політики обладміністрації Володимир Лемчак повідомив представникам ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.
«На Прикарпатті 18 оздоровчих таборів для дітей готуються запрацювати з червня. Наразі тривають перевірки цих таборів», – зазначив Лемчак.
За його інформацією, переважна більшість дитячих таборів є приватними.
«Цього сезону не відкриється табір «Карпатські мрії» у Микуличині. В одному із корпусів цього комплексу виявили грибок. Буде проведено ремонт цього корпусу», – додав Лемчак.
Він зауважив, що раніше цей дитячий табір приймав за зміну на оздоровлення до 80 дітей.
Також, за словами Лемчака, вперше на Прикарпатті у цьому сезоні запрацює дитячий табір «Горгани», що на території Буковелю.