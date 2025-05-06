На Запоріжжі загинув воїн з Івано-Франківщини Кочерга Мирослав

6 травня 2025 року, в ході виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув солдат Кочерга Мирослав 1978 року народження, мешканець села Чернятин.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

Воїн поліг внаслідок отриманих поранень, не сумісних із життям, поблизу населеного пункту Високе (Червоне) Пологівського району Запорізької області.

Служив гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти в/ч А7153.