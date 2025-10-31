На Прикарпатті внаслідок російського обстрілу пошкоджено більше десятка житлових будинків ФОТО

Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації працювала в громадах Прикарпаття, де внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу пошкоджено домогосподарства. На цей час надійшли звернення від власників 8 житлових будівель та 2 господарських у Коломийському районі, а також 6 житлових будинків в Івано-Франківському районі.

Про це пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

В громадах працюють місцеві комісії

За її словами, в громадах працюють місцеві комісії, які визначають обсяги пошкоджень. Тож ці дані будуть змінюватись.

На основі висновків комісії власники домогосподарств можуть подавати заяви на грошову допомогу з обласного бюджету.

Виплати здійснюються в межах комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022–2026 роки.

Для цього потрібно подати заявку до обласної державної адміністрації або департаменту соціальної політики ОДА, додавши відповідний перелік документів.

З ним можна ознайомитись за посиланням https://salo.li/5d599F3

Детальнішу інформацію можна отримати за номером телефону: (0342) 75-24-67.

Програма “єВідновлення” також передбачає фінансову підтримку

Також діє державна програма «єВідновлення», що передбачає фінансову підтримку українців, чиї оселі були пошкоджені або зруйновані внаслідок агресії рф.

Більш детально про це https://surl.li/wbfnhi