Щоб розвіяти сум і втому від лікарняних буднів. Комунальний заклад “Дім Воїна” разом з волонтерами провів захід для військових та ветеранів, які лікуються після поранень в нашій обласній лікарні.

Аби хлопці могли відволіктися від буденності, організували виступи виконавців Артема Паучека і Вікторії Ніро. Це хоча б на мить дало військовим відчуття спокою та забуття про втому від численних операцій та важкої реабілітації після фронту, пише сайт міста.

“Ми зі своїми друзями спільно придумали зробити такий захід для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Івано-Франківській обласній лікарні. Ми вирішили якимось чином урізноманітнити їхнє перебування у медичному закладі, зробити їм, скажімо, невеличке свято. Ми запросили двох виконавців – Тьому Паучека та Вікторію Ніро, які сьогодні співатимуть для наших захисників пісні у конференц-залі. Звичайно, ми спільно з Івано-Франківською міською радою та небайдужими людьми закупили печиво, воду, фрукти і будемо їх частувати“, – розповідає директор КЗ «Дім воїна» Микола Крошний.

Командир штурмової групи військової частини 3017, Віталій Верес, який втратив зір під Бахмутом, відверто зізнається, що втомився від численних операцій та аналізів. Саме тому організований концерт став для нього та інших захисників життєво необхідним відволіканням. Ветеран наголошує: такі заходи – це не просто розвага, а важливе психологічне розвантаження серед лікарняної рутини.

“Вже, чесно скажу, втомився від цих усіх операцій. Зараз ще буде блефаропластика, тобто мають зробити естетику, щоб вставити протез. Операцій уже було понад десяток. Це взагалі класний захід, щоб хлопці, які тут, я зараз говорю зокрема про військових, ветеранів і ветеранок, могли відволіктися від повсякденної цієї буденності – лікарняної буденності. Тому що дійсно я тут із четверга, і аналізи, аналізи, аналізи, консультації, а тут така можливість прекрасно відволіктися, розвантажитись, сфотографуватись. Це ж також класно, це психологічне розвантаження, і це важливі речі, які мають місце бути”, – вважає ветеран Віталій Верес.

Комунальний заклад “Дім Воїна” постійно організовує заходи, щоб військові проходили не лише фізичну, а й психологічну реабілітацію. Це можуть бути як виїзди на риболовлю, так і організовані концерти для розвантаження в лікарнях й інші способи розвантаження військових від сірих лікарняних буднів. Важливо, аби військові відчували підтримку від мешканців та від міста і розуміли, що про них не забувають і вдячні їм за їхній героїзм, каже міський голова Руслан Марцінків.